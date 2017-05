Trump à Bruxelles : quel impact sur les transports en commun ?

Dès mercredi après-midi, les accès de certaines stations de métro seront réduits. Jeudi, la station Schuman sera complètement fermée. Plusieurs lignes de trams et de bus opérant sur le tracé entre l'aéroport de Zaventem et le centre de Bruxelles seront par ailleurs déviées, a indiqué lundi An Van Hamme, la porte-parole de la Stib.

Le président américain arrivera en Belgique mercredi en fin d'après-midi. En conséquence, certains accès aux stations de métro Arts-Loi, Schuman, Trône, Louise et porte de Namur seront fermés dès mercredi 14h30 jusqu'à jeudi 16h30. La station Schuman restera par ailleurs entièrement fermée jeudi. Le métro circulera en revanche normalement.

Entre l'aéroport de Zaventem et le centre de Bruxelles, la circulation des bus et des trams sera gérée en temps réel et adaptée en fonction du trajet de Donald Trump. "Les lignes de trams 92, 93, 94 et les bus dans les environs de Trône seront particulièrement impactés", souligne la Stib.

La marche de protestation "Trump not Welcome" organisée mercredi perturbera également le réseau de surface de la Stib, admet encore An Van Hamme.