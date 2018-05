Trop de chats ne sont pas encore enregistrés et stérilisés à Bruxelles

Seuls quelque 3.000 chats sont enregistrés et stérilisés sur les 160.000 que compte la Région bruxelloise. C'est pourquoi la secrétaire d'État régionale au Bien-Être animal Bianca Debaets (CD&V) lance vendredi une campagne de sensibilisation pour inciter les habitants de la capitale à enregistrer, identifier et stériliser leurs félins et ainsi lutter contre l'augmentation de la population des chats de gouttière.