Trois soldats belges tombés lors de la Première Guerre mondiale identifiés par analyse ADN

Quatre dépouilles ont été découvertes en juin 2016 lors de travaux à Dixmude. A partir des boutons de veste, on a rapidement pu déduire qu'il s'agissait d'un Français, entre-temps enterré au cimetière de Saint-Charles de Potyze à Ypres, et de trois Belges du 12e de Ligne, tombés entre le 16 octobre et le 10 novembre 1914 sur la rive droite de l'Yser. Ces derniers ont pu être identifiés formellement comme étant Petrus Pintens, Gerard Joseph Dethier et Félix Jacquet. Pour les deux premiers, au moyen de l'ADN de parents et pour le troisième, par déduction.

En août 2016, un autre soldat belge, du 11e régiment de Ligne dont l'identité reste inconnue malgré les analyses, a par ailleurs été retrouvé sur la rive gauche de l'Yser. Ce dernier, de même que les trois autres Belges, seront réinhumés lors d'une cérémonie organisée par la commune de La Panne et le War Heritage Institute, avec le soutien de la Défense, au Cimetière militaire belge de La Panne, le 1er juillet prochain, jour du centenaire de l'inauguration et de la mise en service de ce cimetière.