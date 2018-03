Trois jours en classe par semaine dès 3 ans?

Les parents doivent en outre avoir droit à un jour de garde gratuit par semaine dès la première année de leur enfant, pour ensuite en bénéficier de deux l'année suivante. L'obligation scolaire doit, elle, être d'application dès les 3 ans de l'enfant, estime encore la formation politique.

Le congrès "Go Left" s'est notamment penché sur une proposition très radicale samedi matin. Celle-ci prévoit d'obliger l'enfant à passer au moins un jour dans un centre d'accueil de la petite enfance par semaine une fois ses six mois révolus. Une contrainte qui passerait à deux jours dès ses deux ans et trois douze mois plus tard, quand il entre en 1ère maternelle.

A l'issue d'un débat de 45 minutes, une forte résistance est apparue contre l'obligation proposée dès la première année. Il manque en effet de capacité d'accueil, qui soit qualitative et abordable financièrement, pour ces enfants, ont mis en évidence plusieurs socialistes flamands. Tous les enfants ne bénéficient pas d'un accueil et il vaudrait dès lors mieux sensibiliser les parents dans ce sens et prévoir suffisamment de capacité d'accueil, est-il ressorti de leur discussion.

C'est finalement l'amendement de la section bruxelloise du parti qui a rassemblé la majorité des voix. Il prévoit un à deux jours d'accueil gratuits par semaine en fonction de l'âge de l'enfant et l'obligation d'aller trois jours par semaine en classe dès la 1ère maternelle. L'obligation scolaire abaissée à trois ans a également été approuvée.