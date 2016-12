Trains: les procédures après les grèves sauvages ont coûté 150.000 euros

Les procédures judiciaires lancées par la SNCB et Infrabel à la suite des grèves non reconnues qui ont touché les chemins de fer entre le 25 mai et le 3 juin derniers ont déjà coûté plus de 150.000 euros aux deux entreprises publiques, a indiqué le ministre de la Mobilité, François Bellot.