"Tout le monde trouve que l'avortement est un droit"

Dans le Code pénal belge, l'avortement est "un crime et un délit contre l'ordre des familles et contre la moralité publique". Mais depuis la loi de 1990, il est légal sous certaines conditions. Les militants veulent que l'avortement soit tout à fait retiré du Code pénal et soit considéré comme un acte médical ordinaire. Pour donner du poids à leur lutte, plusieurs organisations laïques francophones et néerlandophones telles que le Centre d'Action laïque et deMens.nu ont réalisé pour la première fois un sondage sur le sujet en collaboration avec l'Université d'Hasselt et l'ULB. Et la majorité des Belges n'a pas d'objections à ce que l'avortement soit retiré du Code pénal.

...