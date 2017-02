Tout le gouvernement fédéral est en désaccord avec la mesure de Trump

Il a également reproché, en commission de l'intérieur de la Chambre, à l'opposition d'interpréter "sélectivement" les déclarations faites à ce propos par les membres N-VA du gouvernement. "Nous sommes en désaccord avec l'interdiction d'accès au territoire pour sept pays musulmans (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen)", avait fait savoir le Premier ministre dimanche soir, deux jours après la signature du décret par le nouveau locataire de la Maison Blanche. "La Belgique ne tirera pas exemple de cette politique et demandera des explications par la voie diplomatique", avait-il ajouté.

Le vice-Premier ministre N-VA et ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, avait quant à lui affirmé que M. Trump était "dans son bon droit quand il dit vouloir mettre à plat la politique américaine d'exemption de visa". "Il me semble juridiquement controversé d'indiquer de façon sélective que les ressortissants de certains pays ne pourront plus accéder au territoire américain. Mais je pense qu'il faut replacer cela dans son contexte", avait-il ajouté. Son collègue de parti, le secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations, Theo Francken, avait appelé à ne pas réagir "de façon hystérique" à cette décision américaine.

L'opposition socialiste et écologiste a reproché mercredi au Premier ministre de n'avoir pas condamné suffisamment vivement et fortement la décision de M. Trump. "Comment pouvez-vous accepter que certains au sein du gouvernement se distancient de votre réaction", a ainsi lancé le député Stéphane Crusnière (PS).

M. Michel lui a répondu en démentant tout désaccord sur ce point au sein du gouvernement. "Le gouvernement a dit la même chose. Vous ne pouvez pas utiliser sélectivement les propos de MM. Jambon et Francken", a-t-il dit en soulignant que les déclarations des ministres N-VA étaient aussi critiques de la décision de M. Trump.

Le Premier ministre a ajouté que l'Union européenne devait être unie sur cette question. Son cabinet a rencontré lundi des membres de l'ambassade des Etats-Unis pour faire part de la réaction belge et faire l'exacte clarté sur la nature de la décision prise.