Touristes en goguette à Bruxelles

On estime que le touriste dépense en moyenne 140€ par personne et par jour. La plus grosse partie de ce budget est consacrée au logement (52€ par personne), aux repas (44€) et au shopping (20€). La plupart des touristes interrogés par Visit.Brussels attribuent une cote globale de 8/10. Ils sont particulièrement positifs concernant l'accueil des habitants, leur logement, ainsi que la qualité de leurs repas. 85% des visiteurs précisent également que la ville leur parait adaptée à une visite avec des enfants. Une autre preuve de la qualité de leur expérience à Bruxelles : ils y reviennent.