Toujours plus d'armes aux greffes et bureaux de police

C'est cet organe liégeois qui est chargé, depuis des décennies, de détruire les armes à feu qui lui sont confiées par la justice. Mais un député N-VA, Koenraad Degroote, s'inquiète de la situation, qui serait loin d'être idéale actuellement. "Nous apprenons que les greffes ne peuvent plus se tourner vers le Banc d'épreuves pour les armes à détruire. Normalement, un chargement part tous les trois mois vers Liège, mais le Banc d'épreuves refuse désormais d'en prendre. Les armes s'amoncellent donc aux greffes, qui ont eux-mêmes demandé aux bureaux de police de ne plus leur en remettre pour le moment. Le Banc d'épreuves liégeois est en grève depuis le Nouvel An. La situation est tout simplement dangereuse", assure-t-il.

Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) indique que le patron du Banc d'épreuves lui a bien indiqué qu'il n'acceptait temporairement plus d'armes en provenance des greffes, car les inventaires dressés par ces derniers ne correspondraient pas à la quantité d'armes qui parvient réellement au Banc. Le ministre indique qu'il souhaite discuter de cette question le plus rapidement possible, avec le Collège des cours et tribunaux.