Tihange : les plans manquants ne sont pas indispensables, selon l'AFCN

D'après Sudpresse, l'entreprise les a perdus et n'est donc pas en mesure de les fournir à l'autorité de sûreté alors que la centrale est à l'arrêt depuis la découverte d'anomalies au niveau des armatures du béton armé.

Engie Electrabel avait confirmé début juillet la mise au jour des anomalies alors que la révision planifiée du réacteur était en cours. L'entreprise dispose des plans de conception et des plans "certified for construction" mais ceux "as built" (après construction) sont introuvables, écrit Sudpresse.

Ce n'est toutefois pas un problème insurmontable pour l'AFCN, confirme Erik Hulsbosch, directeur de la communication. Des recherches et des calculs supplémentaires seront néanmoins nécessaires pour contrôler l'éventuelle présence d'autres anomalies dans le bâtiment. Les opérations de réparation pourront ensuite commencer.

"La seule chose qui compte pour nous est de savoir si la résistance du bâtiment est suffisante", ajoute-t-il. "Nous ne donnerons notre feu vert au redémarrage que si l'intégrité structurelle du bunker est suffisamment prouvée. L'AFCN ne se sent pas liée à un timing." Engie Electrabel a fixé l'indisponibilité du réacteur nucléaire jusqu'au 30 septembre mais elle pourrait être prolongée si nécessaire.