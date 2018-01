Theo Francken souhaite éviter que les parkings deviennent un "champ de bataille"

"La police et la justice prennent des mesures énergiques contre la migration illégale et le trafic d'être humains", a ajouté M. Jambon (N-VA) sur Twitter.

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA également), a pour sa part réagi sur sa page Facebook.

"Nous devons continuer à mener des actions et continuer à renvoyer des clandestins, sinon un vrai champ de bataille verra le jour sur nos parkings autoroutiers", a-t-il déclaré.

Selon la police fédérale, une quarantaine de "transmigrants" ont attaqué une de ses patrouilles dans la nuit de jeudi à vendredi sur le parking autoroutier de Grand-Bigard, où des migrants tentent régulièrement de monter à bord de camions en route vers le Royaume-Uni. Deux des six agents ont été légèrement blessés et les policiers ont dû effectuer un tir de semonce pour repousser les individus. Seize personnes originaires d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan ont été interpellées.

Selon M. Francken, il s'agit des "mêmes migrants illégaux" que ceux qui traînent en journée autour de la gare du Nord.

"Le jour dans et autour de la gare du Nord/du parc Maximilien, de nuit autour de nos parkings autoroutiers à la recherche d'un camion pour y grimper", a-t-il écrit.

Le secrétaire d'Etat a aussi réclamé de l'attention pour les chauffeurs routiers. "Ce sont aussi souvent des +migrants+ mais qui travaillent dur, des migrants travailleurs légaux. Je n'entends JAMAIS l'opposition de gauche et les syndicats à ce propos. Mais manifester pour (exiger) ma démission, pour cela ils peuvent être les meilleurs", a-t-il ajouté.