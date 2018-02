Theo Francken peut-il devenir l'homme au million de voix ?

Jusqu'à présent le record est détenu par Leo Tindemans qui a atteint 983.600 voix de préférence en 1979. Mais il se murmure que Francken pourrait bien être celui qui dépassera ce cap mythique. La N-VA envisage en effet très sérieusement d'envoyer, en 2019, son secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration à la tête du Parlement européen. Une information confirmée en personne par Francken au Standaard. Les avantages sont évidents: la liste européenne est la seule, après la réforme du Sénat, pour laquelle chaque Flamand peut voter. Si la N-VA veut capitaliser sur la popularité de Francken, la liste européenne semble toute désignée et permettrait d'afficher Francken partout en Flandre. Et de s'attirer un nombre de votes record.Au siège de la N-VA, on rêve même de moins en moins secrète...