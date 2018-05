Test-Achats lance un site web pour trouver le tarif énergétique le plus avantageux

Test-Achats lance avec le conseiller énergétique Enbro le site internet Gaele, pour "gaz-électricité". La plate-forme gratuite a pour objectif d'aider les citoyens à trouver le tarif énergétique le plus avantageux. Les consommateurs peuvent, selon l'organisation, économiser plus de 200 euros par an.