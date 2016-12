Test-Achats attribue des notes à nos ministres pour leur action en faveur du consommateur

Test-Achats dit avoir adressé aux ministres, depuis la mise en place des gouvernements en 2014, son mémorandum et plus d'une centaine de courriers portant sur des thématiques diverses telles que la loi sur le crédit hypothécaire, le roaming, la TVA sur l'électricité, la transparence de la qualité des soins dans les hôpitaux, ou encore le recyclage des déchets d'emballage. "Autant de thématiques qui ont un impact sur la qualité de vie des consommateurs et qui doivent évoluer dans le bon sens", estime l'association.

A mi-mandat, l'association a décidé d'attribuer des notes à quatre ministres fédéraux (Kris Peeters, Alexander De Croo, Maggie De Block et Marie Christine Marghem) ainsi qu'à trois ministres régionaux, à savoir Céline Fremault pour le gouvernement bruxellois, Carlo Di Antonio pour le gouvernement wallon et Joke Schauvliege pour le gouvernement flamand.

Ainsi, Kris Peeters (CD&V), ministre en charge de la Protection des consommateurs, se voit attribuer la faible note de 5/10. "Il répond avec assiduité aux courriers et reçoit volontiers les experts de Test-Achats pour se pencher sur des dossiers, mais, au final, il satisfait très peu de demandes de grande envergure telles que le crédit hypothécaire ou l'assurance solde restant dû pour les malades chroniques. Dernier exemple en titre, la fixation d'un plafond pour les frais de dossiers demandés par les banques, après n'avoir consulté que...les banques", commente l'association.

Le ministre en charge des Télécoms Alexander De Croo (Open Vld) obtient quant à lui le score satisfaisant de 6/10, "grâce à ses réponses régulières et son combat couronné de succès pour la suppression des frais d'itinérance (roaming) dans l'UE".

Les ministres Marie Christine Marghem (MR) et Maggie De Block (Open Vld), respectivement ministres de l'Énergie et de la Santé publique, sont toutes deux recalées avec la cotation insuffisante de moins de 5/10. "La première prend la peine de répondre et accepte des rencontres occasionnelles mais les issues positives concrètes sont très rares. La deuxième ne répond presque jamais aux courriers qui lui sont adressés et ne manifeste clairement aucune volonté de collaborer ni même d'écouter la voix de Test-Achats".

Enfin, les ministres régionaux en charge de l'Environnement, Céline Fremault (cdH) et Carlo Di Antonio (cdH), s'en sortent très honorablement avec des notes respectives de "Très bien" (plus de 7/10) et "Bien" (7/10). "Outre des réponses très régulières et argumentées aux courriers qui leur sont adressés, ces ministres se montrent ouverts aux idées de Test-Achats et soutiennent positivement les actions menées en faveur du consommateur".

Vu son arrivée récente au sein du gouvernement, le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot a été épargné par Test-Achats.

Pour l'association, la note finale attribuée aux ministres fédéraux est vraiment "décevante". Les ministres régionaux "semblent clairement plus enclins à écouter et à suivre la voix du consommateur", constate-t-elle.

Test-Achats salue toutefois l'ouverture toute récente du point de contact relatif à l'obsolescence programmée, qui a obtenu le soutien de quatre ministres.