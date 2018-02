Téléphoner coûte cinq fois trop cher aux détenus

Les détenus belges paient près de cinq fois plus cher pour leurs communications téléphoniques que la moyenne. Ils sont soumis à un tarif téléphonique vieux de plus de 16 ans, ce qui fait exploser la facture, rapportent De Morgen et Het Laatste Nieuws samedi sur base des chiffres demandés par Stefaan Van Hecke (Groen) au ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). Groen demande que les tarifs soient adaptés.