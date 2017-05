Taxation des plus-values: Wouter Beke met en garde contre les conclusions hâtives

Dans les semaines qui viennent, le gouvernement fédéral devra trancher l'un des noeuds que la confection du budget 2017 n'a pas permis de démêler en octobre: la réforme de l'impôt des sociétés, préparée par le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA), sur laquelle se sont greffées la taxation des plus-values, chère au CD&V, et la mobilisation de l'épargne, réclamée par l'Open Vld.

Le CD&V a précisé ses vues depuis lors. Interrogé ce week-end dans le "Soir", le président des chrétiens-démocrates flamands, a rappelé sa position, donnant l'impression d'ouvrir la porte à un compromis. "La taxation des plus-values, c'était une proposition, formulée en septembre de l'an dernier. S'il y en a d'autres, nous verrons, nous sommes prêts à les étudier", a-t-il déclaré, précisant qu'à ce jour, il n'avait rien vu venir des autres partis de la majorité. "MR, Vld, N-VA ont dit que l'équité fiscale était très importante pour eux aussi, bien, donc on attend leurs propositions".

Or, les libéraux flamands ont répété dans toutes les langues qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'une telle taxation. L'opinion n'était guère différente à la N-VA. Pour certains commentateurs, le CD&V prépare donc la "piste d'atterrissage" de sa proposition. L'administrateur-délégué de la Fédération des entreprises de Belgique est allé un cran plus loin sur le réseau twitter. "Maintenant qu'on a mis l'impôt sur les plus-values de côté, si on parlait du contenu? Qu'est-ce qu'une fiscalité équitable? " a-t-il lancé.

La réponse de M. Beke n'a pas tardé. "Conclusion prématurée. Fiscalité équitable: la proposition du CD&V est sur la table. Quid des autres partis? " a-t-il dit.