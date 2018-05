Taux de chômage, prix moyen du terrain, revenu médian... Charleroi en chiffres

Si Charleroi met en avant la reconquête de son centre-ville via ses grands projets immobiliers, le marasme au niveau socio-économique reste préoccupant, en dépit de quelques tendances plus positives. La fièvre constructrice, principalement intraring, annonce-t-elle une rehausse du niveau de vie à Charleroi ? Les premiers effets - positifs ou négatifs - devraient se faire sentir pendant la prochaine législature. Même si emploi et éducation ne se construisent pas avec des briques.