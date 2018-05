Stromae est mort, vive Stromae !

Episode 1 Où Stromae s'effondre après avoir dansé avec Zao, le roi de la rumba congolaise

11 juin 2015. Stromae, en sanglots, quitte de toute urgence Brazzaville, capitale de la République du Congo. Quelques heures plus tôt, il chantait Papaoutai devant son public. Maintenant, à bord du jet privé qui s'envole vers Bruxelles, le chanteur belge semble prostré. Dans ses rares instants de lucidité, il craint d'avoir basculé dans la folie. Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, Paulo pour ses proches, vit l'un des moments les plus difficiles de son existence. " J'aurais pu faire une connerie, je n'étais plus moi-même ", confiera-t-il plus tard.

...