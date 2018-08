Stéphane Pauwels empêtré dans une affaire de rivalité amoureuse

D'après la DH et les titres de Sudpresse, l'animateur de RTL Belgium, âgé de 50 ans, a été arrêté judiciairement par la police fédérale sur le site de la RTL House, juste avant la réception organisée pour la rentrée de la chaîne.

Selon la même source, Stéphane Pauwels aurait voulu donner une leçon à l'ex-petit ami de sa compagne de l'époque. Mais la victime du home invasion n'était autre qu'un ami de ce dernier présent à son domicile de Lasne en l'absence du propriétaire. L'animateur, toujours présumé innocent, n'est pas suspecté d'avoir participé activement à l'agression sur les lieux du drame, mais d'avoir commandité l'intervention et "recruté" une équipe de malfrats. L'inculpation se base sur des éléments matériels comme la téléphonie.

L'affaire a été jointe à une instruction portant au total sur une vingtaine de faits de vols à main armée, vols avec effraction et trafic de stupéfiants.

Son ex-compagne inculpée en tant que co-auteur du home invasion

L'ex-compagne de l'animateur de télévision Stéphane Pauwels est inculpée pour le home invasion de 2017, a indiqué jeudi la porte-parole du parquet fédéral, Wenke Roggen. Elle est inculpée de la même manière que Stéphane Pauwels du chef de co-auteur de vol à l'aide de violence, la nuit, en bande, avec armes et véhicules utilisés.

N. C. avait été interpellée lundi lors d'une perquisition. Elle avait dans un premier temps était libérée mardi sans conditions et n'avait pas été inculpée. La deuxième personne interpellée lundi, J. E., a elle aussi été finalement inculpée du chef de co-auteur de vol à l'aide de violence, la nuit, en bande, avec armes et véhicules utilisés. Le propriétaire des lieux, l'ancien compagnon de Noëlle (Vanessa de son prénom d'usage), n'était pas chez lui lors du home invasion de mars 2017. La victime était un ami qui vivait chez lui. Les auteurs étaient au nombre de trois. Ils étaient masqués. L'un d'eux était armé. Ils ont ligoté la victime.