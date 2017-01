Stéphane Moreau prolonge son indisponibilité comme bourgmestre d'Ans

Thomas Cialone, premier échevin, assure actuellement la fonction de bourgmestre.

M. Moreau indique également par le biais de ce communiqué "qu'afin de préserver sa santé et son équilibre personnel, il prendra position quant à la suite qu'il compte donner à sa carrière lors de sa reprise d'activités". Le bourgmestre d'Ans est au coeur de la tourmente suite à la dénonciation il y près d'un mois des comités de secteur du holding Publifin qui rémunérait avantageusement ses administrateurs malgré leurs absences répétées aux réunions.

Afin d'éviter à l'avenir ce type de scandale, le président du PS a avancé début de semaine une série de propositions parmi lesquelles le décumul entre la fonction de bourgmestre ou échevin et celle de directeur au sein d'une intercommunale, d'une entreprise publique ou privées à capitaux publics comme l'est Nethys. La mesure contraindra M. Moreau à choisir entre sa fonction de CEO de Nehtys et le maïorat d'Ans.

La démission attendue de Stéphane Moreau en tant que bourgmestre d'Ans n'interviendra donc pas le 30 janvier prochain lors de la première séance 2017 du conseil communal.