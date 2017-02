Stéphane Moreau et André Gilles suspendus de leurs mandats internes au PS

L'ex-bourgmestre de Ans et patron de Nethys, Stéphane Moreau, et le président de Publifin, André Gilles, ont été suspendus de leurs mandats internes au PS dans l'attente du résultat des travaux du conseil de déontologie et de la commission de vigilance nationale du parti, a annoncé lundi le bureau du PS.