Spa : Plusieurs centaines de policiers de tout le pays rendent hommage à Amaury Delrez

Le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, la présidente du Sénat, le gouverneur de la province et plusieurs bourgmestres étaient présents.

Plusieurs centaines de policiers issus de tout le pays sont venus rendre un dernier hommage à l'inspecteur principal, âgé de 38 ans et père de trois enfants.

Une haie d'honneur formée par des policiers avait été établie pour l'arrivée du corbillard. Quelques minutes plus tard, le cercueil de bois clair porté par des membres des forces de l'ordre a fait son entrée dans l'église.

La cérémonie a débuté par le remise à titre posthume, par le ministre de l'Intérieur, de la croix civique de première classe pour acte de courage, de dévouement et d'humanité, à Amaury Delrez.

Le directeur opérationnel de la zone de police des Fagnes, Jean Michel Lejeune, a ensuite pris la parole. "Je ne vais pas partager la colère et la rage qui nous rongent depuis dimanche. Je préfère évoquer de bons souvenirs.", a-t-il indiqué en revenant sur le professionnalisme et la droiture de celui qui avait été surnommé "Amauryctus" par ses collègues.

Dans son homélie, le prête de Jalhay qui officiait s'est adressé en premier lieu au fils aîné du policier: "Tu as dit que ton papa était fort et costaud. C'est sûr que de le voir partir le matin avec son uniforme et son arme, ça en jette. Mais en plus de cela, il était fort dans son coeur. Tu as dit que ton papa était comme une lumière. Une lumière qui brillera dans ton coeur".

Au terme d'un défilé d'hommage qui a duré une trentaine de minutes, la cérémonie s'est terminée vers 15h35 par la brabançonne.

Les citoyens étaient invités à suivre la cérémonie sur un écran géant installé à l'extérieur de l'église.