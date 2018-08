Sous le voile : "les vignes arpentent le rocher calcaire"

Le temps est à l'orage. L'humidité est partout, plombe les épaules et nacre les reins : il faudrait au moins un savagnin pour se redonner du nerf. Ce n'est pas un cépage qui se livre facilement aux palais non aguerris. Il faut en avoir bu, des blancs de toutes sortes, riesling, sauvignon, chardonnay, viognier, chenin... Il faut avoir roulé sa bosse et sa langue pour en revenir et se laisser séduire par le savagnin. Pas qu'il soit éminemment compliqué : i...