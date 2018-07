Sommet de l'Otan: l'enfer sur le ring fermé à la circulation

Le sommet de l'OTAN a des répercussions assez importantes sur la circulation à Bruxelles. Selon la RTBF, la circulation est à l'arrêt depuis Wemmel jusqu'à Woluwe Saint-Etienne. Il y a aussi des répercussions avant Zaventem vers Grand-Bigard et sur l'E19 venant d'Anvers depuis Melsbroek. L'A201 est fermée dans les 2 sens et la Chaussée de Haecht est donc fort chargée dans les deux sens.

Cette fermeture a des répercussions également sur les rues attenantes, et notamment la Chaussée de Louvain et la rue Colonel Bourg, complètement bloquées à la circulation aussi. La circulation est ainsi très difficile sur les axes de montée sur le ring. Même les cyclistes et les motards ont des difficultés à se frayer un chemin dans cette zone. La police estime le temps de blocage des routes pour le passage des cortèges officiels à 90 minutes.

Bruxelles Mobilité annonce actuellement la réouverture progressive des autoroutes autour de Bruxelles.

Réouverture progressive des autoroutes autour de Bruxelles. Tenez cependant compte d’embarras de circulation importants sur le réseau bruxellois et les principales voies d’accès. Suivez les déviations conseillées par @verkeerscentrum. https://t.co/KYeqX8WteI — Mobiris FR (@MobirisFr) July 11, 2018

D'autres axes et tunnels sont par ailleurs fermés pour le moment, jusqu'à mercredi soir, Bruxelles Mobilité a fait le point :

Le boulevard Léopold III sera fermé ces 11 et 12 juillet entre le Ring de Bruxelles et le rond-point avec l'avenue Jules Bordet.

Au niveau de l'Ambassade américaine et du Palais Royal : la rue Ducale entre la rue de la Loi et la rue du Lambermont restera fermée de la soirée du 10 juillet à l'après-midi du 12 juillet.

Le site du Cinquantenaire ainsi que les avenues environnantes : avenue de la Joyeuse Entrée, avenue de la Renaissance, avenue des Nerviens, avenue des Gaulois, avenue de l'Yser sera fermé toute la journée du 11 juillet.

Sur le site des institutions européennes, le périmètre habituel du Sommet européen pourra être temporairement fermé.