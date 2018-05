Sommes-nous plus libres qu'en 68 ?

A l'ère numérique, le monde est plus ouvert que jamais. Mais il semble s'être refermé sur lui-même. Au point de nous entraver plus encore que nous l'étions il y a cinquante ans ? Pour répondre à la question et nourrir notre réflexion, un livre rassemble cinquante contributions de Belges de différents horizons et générations.