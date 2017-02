Nicolas De Decker Journaliste Opinion

Siegfried Bracke, une certaine idée du temps

On ne sait plus qui disait que gouverner, c'est prévoir et il avait foutrement raison, qui qu'il fût. Parce que le temps politique s'accélère et qu'il faut décider toujours plus vite, le politique décide toujours plus mal. La dictature du court terme est au pouvoir, et elle règne sans partage.