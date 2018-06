Shopping: Eurosatory, le salon des armes de guerre

Eurosatory ouvre ses portes jusqu'à ce vendredi au parc des expositions de Villepinte, en France. Avec ses 1.750 exposants, originaires de 63 pays, c'est le plus grand salon de défense et de sécurité au monde. Ici point d'électroménager ou le dernier SUV de telle marque automobile, mais bien des armes de guerre. On peut y admirer un char grand comme un pavillon ou des bombes de toutes les tailles, ainsi que des mitrailleuses de tout calibre, voire dorées.

