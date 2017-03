Seuls les militaires de moins de 30 ans ne sont pas en surpoids

Au 1er janvier 2017, l'IMC (en anglais "Body Mass index", BMI) moyen des militaires était de 26,4 kg/m2, a-t-il indiqué en réponse à une question parlementaire écrite du député Alain Top (sp.a).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit le surpoids par un IMC égal ou supérieur à 25 kg/m2. Une personne est considérée comme obèse lorsque son indice est supérieur à 30.

Selon M. Vandeput (N-VA), l'IMC moyen des militaires de moins de 30 ans est de 24,54 kg/m2.

Cet indice s'élève ensuite avec l'âge. Il atteint en moyenne 25,56 pour la tranche des 30 à 39 ans, 26,99 pour la tranche des 40-49 ans et 27,74 pour les militaires âgés de 50 ans et plus.

La Défense tente de résoudre ce problème connu depuis des années en recourant au programme MeNuFit (Medical Nutrition & Fitness) qui vise une approche multidisciplinaire de remise en forme des militaires dont la condition physique s'est réduite au cours de la carrière, à la suite de blessures de l'appareil locomoteur voire à cause de l'obésité ou d'autres problèmes métaboliques.