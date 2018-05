Seuls les Allemands et les Danois payent plus que les Belges pour leur électricité

Au sein de l'Union européenne, le prix moyen de l'électricité facturée aux ménages a légèrement diminué (-0,2%) entre le deuxième semestre 2016 et le deuxième semestre 2017, pour s'établir à 20,5 euros les 100 kWh. Ce prix atteint 28,8 euros en Belgique, contre 30,1 au Danemark et 30,5 en Allemagne. Sur la même période, le prix de l'électricité a augmenté de 4,8% en Belgique. Seuls 5 pays ont enregistré une augmentation plus importante.