Sécurité routière: la Belgique à la traine par rapport à ses voisins

"Non, l'insécurité routière ne fait pas partie de la vie", déclarait l'économiste Geert Noels après le décès d'une mère, de sa fille et de deux petits-enfants lors d'un accident sur la E34/N49 entre Anvers et Knokke, à hauteur de Maldegem. Un camion avait embouti plusieurs voitures qui attendaient à un feu rouge. Le même jour, un motard est mort, embouti par une camionnette à Hoeilaart, et à Zedelgem un cycliste a fait une chute mortelle. Sur la N58 à Wervik, un automobiliste s'est écarté de la route : il a foncé dans un camion et est décédé sur place. Parfois, la loi des séries "normaliserait" presque d'avoir des morts sur la route.

...