Sécheresse: Bientôt plus une goutte d'eau en Flandre ?

Selon Vivaqua, on ne souffrirait d'aucune pénurie en Région bruxelloise. Selon le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, il en irait de même en Wallonie. On se montre, par contre, nettement moins rassurant en Flandre. La région a actionné, et ce dès jeudi dernier, le code jaune pour la sécheresse dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Brabant. Il est vrai que la situation varie fortement d'une région à l'autre. Le point.

