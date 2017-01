Se connecter aux autorités par smartphone plutôt que via la carte d'identité électronique

Un projet de loi permet ce changement opérationnel en simplifiant les procédures. Il apporte les garanties nécessaires. Une plus grande marge est accordée au secteur privé pour le développement des logiciels d'identification en ligne qui devra répondre à des règles strictes de reconnaissance.

L'avant-projet de loi transpose en droit belge la directive européenne sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il prévoit un principe de reconnaissance mutuelle pour des moyens d'identification électronique notifiés par d'autres États membres européens, la détermination des niveaux de garantie, un mécanisme de surveillance et de contrôle ainsi que des dispositions portant sur la collaboration et l'interopérabilité.