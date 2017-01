Scandale Publifin : au commencement, il y avait Liège

Le PS liégeois est au coeur de l'actualité, perpétuel symptôme du " mal wallon ", la Waalse maffia, comme résumait brutalement le quotidien DeMorgen. En fouillant bien dans les dossiers de la banque Optima faillie (Gand, Anvers) et d'Elicio (ex-Electrawinds, éolien en mer, Ostende), on verrait sans doute surgir des tentacules aux couleurs principautaires (jaune, blanc, rouge). Mafia ? Pure coïncidence : le troisième procès Cools devant les assises de Namur a tourné court en plein tourbillon Publifin (poursuites déclarées irrecevables pour cause de dépassement du délai raisonnable). Vingt-cinq ans déjà et, pourtant, le souvenir de l'assassinat du ministre d'Etat André Cools, le 18 juillet 1991, plane toujours. Deux tueurs à gages se sont déplacés de Tunisie pour assassiner un soi-disant " baron de la drogue " à la seule fin de protéger les trafics de quelques membres d'un cabinet ministériel socialiste en pleine déréliction. Ainsi le veut la vérité judiciaire mais la page n'est pas tournée.

