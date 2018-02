Salaire de l'ex-directeur de GIAL: la Ville n'avait pas vraiment eu le choix

Elle a été décidée car il n'y avait guère d'autre choix pour assurer la continuité de la gestion d'une organisation en charge de l'informatique et de la bureautique de tous les services de la Ville de Bruxelles, a affirmé jeudi l'échevine Karine Lalieux (PS).

Mme Lalieux était à cette époque présidente de GIAL, un mandat qu'elle précise avoir exercé au fil des ans sans avoir perçu de jetons de présence.

Les médias de la RTBF ont rapporté jeudi que l'ancien directeur général de GIAL, Jean-Marc Goeders, a bénéficié, en tant qu'indépendant, d'une rémunération de 1.250 euros par jour presté, tout au long de son mandat, entre 2008 et 2015. "Ce n'est pas dans les valeurs que je défend de payer autant, mais face à la situation nous n'avions pas le choix pour assurer la continuité d'un service public en difficulté", a expliqué Mme Lalieux, à l'agence Belga.

L'échevine a tenu à rappeler qu'à son arrivée en 2007, à la présidence de GIAL, ce navire informatique a été mis entre les mains d'un manager de crise, après l'ouverture de poursuites judiciaires contre les deux directeurs de l'époque.

Pour le remplacer, un an à un an et demi plus tard, un appel à candidatures a été lancé. Quatre candidats ont été auditionnés par le conseil d'administration composé aussi de membres de l'opposition, et de trois indépendants, compétents en la matière. Par soci de transparence, le CA était réuni très régulièrement (18 fois en 2008).

Toujours selon l'échevine, M. Goeders affichait une solide expérience en informatique y compris à l'international. Il avait l'expérience requise pour reprendre une boîte en difficulté. Son contrat d'entreprise a été négocié par deux cabinets d'avocats. "A mon arrivée, il y avait douze contrats de management. J'ai commencé à nettoyer cela. A mon départ, il n'en restait plus que trois. Mon successeur (ndlr M. Ouriaghli) a poursuivi le travail", a-t-elle encore dit.

La ministre De Block demande une enquête de l'ONSS

La ministre des Affaires sociales, Maggie De Block, et le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer, ont demandé à l'Office national de la Sécurité sociale (ONSS) d'ouvrir une enquête sur un cas potentiel de faux indépendant à l'ASBL bruxelloise GIAL.

Il est apparu la semaine dernière à la suite d'un audit qu'un directeur de cette association qui gère l'informatique de la Ville de Bruxelles avait été payé pendant 18 ans jusqu'à 1.000 euros par jour en tant que consultant. Le contrat avec ce directeur a été entre-temps résilié, tandis que l'inspection des finances annonçait elle aussi ouvrir une enquête sur l'ASBL.

Mme De Block et M. De Backer font observer qu'un membre de la direction qui exerce en tant qu'indépendant pour le même employeur entre potentiellement en infraction avec la loi sur les relations de travail. Celle-ci stipule qu'un indépendant doit organiser son travail de manière autonome, avoir plusieurs clients et supporter lui-même les risques financiers.