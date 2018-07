Ryanair : Les syndicats choqués par les messages d'avertissement de la compagnie à son personnel

La CNE estime "scandaleux" que la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair envoie des messages d'avertissement de "no show" à son personnel au lendemain de la grève de mercredi et jeudi, a fait savoir le syndicat samedi dans une lettre adressée aux autorités fédérales et européennes.