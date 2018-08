Rwanda: Que faire du "bourreau des paras"?

Le 4 juillet 2007, l'homme a été condamné pour le meurtre de Bruno Bassine, Alain Debatty, Christophe Dupont, Yannick Leroy, Stéphane Lhoir, Thierry Lotin, Bruno Meaux, Louis Plescia, Christophe Renwa et Marc Uytebroeck, les dix paras assassinés en 1994 au Rwanda. C'est lui, major rwandais à l'époque des faits et Hutu radical, qui a conduit le lieutenant Lotin et ses hommes au camp Kigali, après qu'ils eurent été désarmés devant la résidence toute proche de la Première ministre Agathe Uwilingyimana et dont ils devaient assurer la protection.

...