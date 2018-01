Rudi Vervoort tête de liste en 2018 et "normalement" lors des régionales de 2019

Les élections communales sont "un grand moment de démocratie" en raison de la proximité que ce niveau de pouvoir impose entre les électeurs et leurs mandataires, a-t-il indiqué au micro de la radio Bel-RTL, dont il était l'invité matinal.

"Je serai plus que normalement en tête de liste aussi aux régionales" de 2019, a ajouté M. Vervoort, 59 ans. "Comme ministre-président sortant, ce serait curieux que je n'aille pas défendre le bilan", a-t-il expliqué. "Et après, on verra en fonction du résultat" des régionales, a-t-il poursuivi.

"Si je suis redésigné ministre-président, bien entendu que j'exercerai cette fonction, mais avec l'idée (de ne pas aller plus loin que ce mandat de cinq ans).... J'approcherai tout doucement de l'âge de la retraite. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'ils sont indispensables", a-t-il dit.

M. Vervoort a toutefois précisé qu'il terminerait son mandat de bourgmestre en fonction d'Evere.