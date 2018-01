Offre renforcée pour la matinale, best of de l'après-midi remaniés, changements de présentateurs et de plages horaires... Mais la traditionnelle messe du dimanche 11 heures, elle, reste en place. Non que cela soit une obligation liée au contrat de gestion de la RTBF, ni que le rendez-vous chrétien fasse le plein d'audience. Que du contraire. Mais le supprimer aurait sans doute été symboliquement trop sensible. Dès lors, le sujet n'a même pas été évoqué. Amen.

M.GS