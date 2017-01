Routes, rail, airs... Le froid provoque des perturbations

Sur le coup de 11h00, un accident impliquant cinq véhicules a ainsi eu lieu sur l'E42 à hauteur de Pommeroeul en direction de Tournai. Sur la même autoroute, la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont obstruées à Rhisnes, en direction de Namur.

Un autre accident est survenu sur l'E19 à Thieu et une voiture a percuté la berme centrale sur l'E40 à Lincent, en direction de Bruxelles. Sur l'A26, c'est à hauteur de Remouchamps qu'un véhicule s'est retrouvé sur le toit, bloquant la bande de gauche.

Enfin, plusieurs camions sont en difficultés sur l'E411, au bas de la côte de Tellin, et un camion est en ciseaux, provoquant de longues files vers Namur.

Une ligne de train fermée, la circulation des bus légèrement perturbée

Plus aucun train ne circule sur la ligne 162 Namur-Arlon-Luxembourg, a indiqué samedi vers 18h00 un porte-parole d'Infrabel, Arnaud Reymann. Auparavant, vers 16h30, deux trains de cette ligne se sont retrouvés bloqués à proximité de Ciney et Assesse. Le premier a pu rentrer en gare mais le second est toujours bloqué. Les voyageurs ont dû recevoir des boissons chaudes.

"Les conditions climatiques sont exceptionnelles. Il ne fait pas assez froid ou pas assez chaud, de sorte qu'une coque de glace se forme autour des caténaires", a expliqué M. Reymann.

La ligne 162 ne sera pas rouverte à la circulation tant que les conditions climatiques n'évolueront pas, donc sans doute pas avant dimanche matin.

Sur la ligne 36, un train est aussi tombé en panne au niveau de Waremme à cause des intempéries mais la circulation est depuis revenue à la normale.

Les pluies verglaçantes ont également des répercussions sur la circulation des bus Tec, mais la situation n'est "pas du tout préoccupante", a tenu à rassurer le directeur marketing du groupe Tec, Stéphane Thiery.

En Brabant wallon, la première étape du "plan intempéries" des sociétés de transport en commun Tec a été activée. Les bus de la ligne 70, qui passent par Gembloux, sont supprimés depuis samedi matin, rapporte M. Thiery. Partout ailleurs, seules de légères déviations ont été mises en place. Pour en prendre connaissance, il faut consulter l'onglet "plan intempéries" du site infotec.be.

A Bruxelles, la Stib ne signale aucun incident particulier.

Selon l'Institut royal météorologique, le sol sera verglacé dans toute la Wallonie et à Bruxelles jusqu'à au moins 20h00, samedi. Dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, le verglas perdurera de manière généralisée jusqu'en milieu de nuit, et ensuite, par endroits, jusqu'en début de matinée.

De faibles pluies ou bruines verglaçantes, temporairement précédées d'un peu de neige en haute Belgique sont en effet encore prévues pour samedi soir et au cours de la nuit. Les températures deviendront progressivement positives au Nord du sillon Sambre et Meuse mais resteront négatives au Sud du sillon Sambre et Meuse.

La Cellule d'action routière reste activée, a fait savoir, en conséquence, le service public de Wallonie. Les automobilistes sont invités à la prudence car les routes sont particulièrement glissantes, surtout sur le réseau secondaire.

Les conditions de circulation sont actualisées en permanence sur les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be.

Du retard pour un avion sur deux à l'aéroport national

Enfin, les conditions hivernales ont engendré un retard au décollage pour un avion sur deux à l'aéroport national de Zaventem, a indiqué en début de soirée la porte-parole de Brussels Airport, Anke Fransen.

Dans un premier bilan intermédiaire, celle-ci avait auparavant évoqué un retard "certainement" pour un avion sur trois.

Le froid a engendré du retard au décollage un peu partout en Europe, ce qui a eu des répercussions sur le trafic aérien à Brussels Airport où la fine pluie de samedi a provoqué la formation de plaques de verglas sur les pistes. Celles-ci ont dû par conséquent être fermées temporairement pour des opérations de dégivrage, a précisé la porte-parole. Un vol sur deux à l'aéroport national en a subi du retard.