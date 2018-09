Ring bruxellois : " Une propagande flamande abjecte "

Très fâché, le député bruxellois Arnaud Pinxteren (Ecolo) ! Les habitants de Laeken et Jette, deux communes bruxelloises, ont reçu une publication de Werkenaandering.be, qu'il qualifie de " campagne abjecte, scandaleuse et partiale de désinformation massive et de propagande totale N-VA de promoteurs flamands sur l'élargissement du ring ".