Rififi à la friterie: une altercation entre un frituriste et un client finit en émeute générale

Aux alentours de 20h00 dans le quartier des Vennes, un frituriste a frappé un de ses clients qui avait décidé de partir de son établissement pour aller chercher sa nourriture dans une autre friterie parce que sa commande n'arrivait pas assez vite pour lui. Le frituriste s'en est aperçu et a poursuivi son client jusque dans l'autre commerce où les deux hommes se sont disputés. "Le suspect a expliqué que le client a tenté de lui donner des coups. Il s'est défendu et l'a frappé", a déclaré samedi matin le parquet de Liège. "La victime s'est retrouvée au sol. Elle était blessée au niveau de l'oeil et a reçu six jours d'incapacité de travail".

Quand les ambulanciers se sont rendus sur place pour venir en aide au client blessé, les choses ont une nouvelle fois dégénéré. Une émeute a éclaté entre les clients des deux différentes friteries. Paniqués, les ambulanciers ont contacté des renforts. Le frituriste a finalement été interpellé. Inconnu de la justice, il a été relaxé.