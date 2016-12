Reynders prône une collaboration internationale plus étroite contre le terrorisme

Présent à la quatrième réunion ministérielle entre l'UE et la Ligue arabe, le chef de la diplomatie belge a défendu un approfondissement de la coopération contre le terrorisme.

"Cela nécessite une collaboration étroite à tous les niveaux, bilatéral, régional et multilatéral. Il faut aussi poursuivre nos efforts pour améliorer la collaboration entre l'UE et la Ligue arabe, certainement en ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme", a-t-il défendu devant ses collègues et la Haute représentante pour la politique extérieure de l'Union, Federica Mogherini.

Plus tôt dans la journée, M. Reynders s'est entretenu avec le pape copte, Tawadros II, dans la cathédrale Saint-Marc, cible d'un attentat la semaine dernière qui a coûté la vie à 25 personnes. Le ministre belge a en profité pour exprimer sa solidarité avec les victimes de l'attaque.

M. Reynders et le pape copte ont discuté de l'existence difficile de la minorité chrétienne et des autres minorités dans le monde arabe.

"En Irak, en Syrie, mais aussi en Egypte, la minorité chrétienne a la vie très difficile", a commenté le Belge à l'issue de la rencontre. "La Belgique et l'Union européenne essaient d'apporter leur aide pour une meilleure cohabitation, mais cette tâche revient en premier lieu aux Egyptiens eux-mêmes. Ils doivent apprendre à vivre ensemble plutôt que chercher à avoir en Egypte de moins en moins de gens d'une autre confession que l'islam".