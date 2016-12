Rétro 2016 : Paul Magnette, chef du village gaulois anti-CETA

Il a placé l'Elysette sur la carte de l'Europe politique, a requinqué un parti qui en avait bien besoin, et a changé l'univers, enfin le monde, enfin l'Europe, enfin le libre-échange, enfin le commerce européen, enfin la Wallonie, enfin lui, enfin non. Mais en tout cas, il a essayé, et il n'a peut-être rien gagné mais, rien que pour ça, il a bien joué. Lorsqu'au couchant des années 2000, pourtant, l'Union européenne et le Canada négocient l'Accord économique et commercial global (en anglais Comprehensive Economic and Trade Agreement, acronyme Ceta), il s'agit d'un traité commercial comme les autres ou presque. Commission et Canada le signent en septembre 2014. Une fois avalisé par le Conseil européen, puis ratifié par les Etats membres, il doit faire tomber les barrières non tarifaires entr...