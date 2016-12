Rétro 2016 : Jacqueline Galant, sortie de piste

Elle aura tenu six mois. Entre les premières révélations du Vif/L'Express, faisant état, au mois d'octobre 2015, d'un marché conclu à la hussarde avec le très onéreux cabinet d'avocats Clifford Chance, et son départ fracassant du gouvernement fédéral, à la mi-avril, la ministre MR Jacqueline Galant aura en vain tenté de s'accrocher. Et de convaincre. Peine perdue. Déjà régulièrement mise en cause, depuis son entrée au cabinet de la Mobilité, pour ses déclarat...