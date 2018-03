Retour en Belgique pour les souverains et la délégation belge après la visite d'Etat au Canada

Une semaine durant, le couple royal et les différents ministres ont participé à des rencontres officielles, des commémorations de la Première Guerre mondiale, des réunions d'affaires et des activités académiques à Ottawa, Toronto et Montréal. Un concert des artistes belges Lara Fabian et Alice on the Roof a clôturé la mission. La délégation, très diversifiée avec des représentants politiques, académiques et commerciaux, a dégagé au total 45 contrats et déclarations d'intention.

Aux yeux du Secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Pieter De Crem (CD&V), la visite d'Etat a parfaitement démontré son utilité, d'autant après l'entrée en vigueur récente du traité de libre-échange CETA entre l'UE et le Canada. "L'entrée en vigueur provisoire a donné des résultats chiffrés immédiats et a donné un coup de pouce énorme", selon M. De Crem. "98% de notre commerce se passe maintenant sans barrières (droits d'importation, ndlr)".

Le bilan est positif pour la Wallonie, selon le ministre-Président wallon Willy Borsus qui a établi une cinquantaine de contacts directs avec des entreprises et opérateurs canadiens. "Nos échanges économiques, scientifiques, culturels avec ce grand pays ami qu'est le Canada représentent une véritable opportunité", a-t-il souligné.

La prochaine visite d'Etat aura lieu en fin d'année au Portugal.