"Réserver les jobs de vacances aux enfants des employés est discriminatoire"

Chaque été, des milliers de jeunes partent à la recherche d'un job de vacances pour se faire un peu d'argent de poche. Certains réussissent plus facilement que d'autres, et souvent s'y mêle un brin de népotisme : dans beaucoup d'entreprises, on embauche presque systématiquement le fils ou la fille d'un membre du personnel pour les jobs de vacances. Un geste bien intentionné, mais une forme de discrimination, estime le Centre pour l'égalité des chances, Unia.

"Si les effectifs sont divers, ce n'est pas forcément un problème, mais c'est loin d'être le cas partout. Même si, à première vue, cette pratique peut sembler innocente, donner priorité à quelqu'un sur base de ses liens avec une entreprise va à l'encontre de la législation anti-discrimination", déclare le porte-parole d'Unia Bram, Sebrechts à Knack. "Nous conseillons aux employeurs d'ouvrir seulement une petite partie de leurs offres d'emploi aux membres de la famille de leurs employeurs." Les propos sont frappants, car c'est la première fois que le centre se prononce sur la question.