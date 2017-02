Resa: l'exécutif wallon oublie d'exécuter un potentiel contrôle des rémunérations

Le gouvernement wallon a omis de donner suite à des décrets de 2014 et 2015 censés lui permettre de fixer des limites aux rémunérations des dirigeants d'un gestionnaire de réseau comme Resa, opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité et filiale de la désormais fameuse Publifin, révèle Le Soir.