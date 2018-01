Rénover le stade Roi Baudouin passera par un plan de mobilité

En matière de mobilité, organiser de grands événements dans un stade Roi Baudouin dont la capacité serait portée à 60 000 places ne serait possible qu'à certaines conditions : réduire au maximum l'utilisation de la voiture pour s'y rendre, favoriser le recours aux cars et transports publics et étaler les flux de spectateurs dans le temps. Voilà la conclusion d'une étude, réalisée en 2008 par l'Igeat (Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire de l'ULB), à la demande de l'asbl Beltomundial. Celle-ci, pilotée par Alain Courtois, oeuvrait à l'époque à la candidature commune de la Belgique et des Pays-Bas pour la Coupe du monde de football de 2018, finalement attribuée en 2010 à la Russie. " On peut raisonnablement penser que laconclusion de ce travail demeure valide, assure aujourd'hui Frédéric Dobruszkes, spécialiste en géographie des transports à l'Igeat. Et si les arrivées et départs des spectateurs n'ont pas lieu aux heures de pointe, c'est encore mieux. "

...