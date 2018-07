Renobru : la facture du passé pèse lourd

Il leur faudra encore mettre la main à la poche : le CPAS de Bruxelles et la Ville elle-même devront débourser 1 480 000 euros supplémentaires en 2019 et 2020 pour sauver leur association Renobru. Depuis 2015, ces deux partenaires ont déjà dû intervenir à hauteur de 3,6 millions d'euros pour éponger le déficit de cette association de droit public - qui n'est pas une asbl mais une structure dite "Chapitre XII"- spécialisée dans la rénovation d'immeubles insalubres et la remise au travail, par ce biais, d'ouvriers en insertion socio-professionnelle.

...