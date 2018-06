Réfugiés palestiniens: la Belgique octroie 4 millions supplémentaires à l'ONU

La Belgique a décidé d'accorder quatre millions d'euros d'aide humanitaire en plus à l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge de l'aide humanitaire à plus de cinq millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, a annoncé lundi le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo.